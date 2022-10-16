«أبوظبي للإسكان»: إعفاء المواطنين «الآباء» من شرط «الخدمة العامة» للحصول على منحة الأراضي

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان إمكانية إعفاء المواطنين الراغبين في التقدّم بطلبات للحصول على منحة الأراضي السكنية، من شرط استيفاء مدة الخدمة العامة، التي تراوح ما بين سنة إلى أربع سنوات وفقاً للمؤهّل، في حال كان المواطن لديه أبناء، فيما أتاحت الهيئة إمكانية السماح للمواطن بتأجير مسكنه المبني على أرض المنحة السكنية، بشرط موافقة الزوجة أو الزوجات كتابة.

وتفصيلاً، أفادت هيئة أبوظبي للإسكان بأن منحة الأراضي السكنية المخصصة لمواطني الدولة، تتيح للمواطن الحصول على أرض سكنية مطوّرة ذات بنية تحتية جاهزة لبناء مسكن عليها، وذلك في حال توافر ستة شروط عامة لاستحقاق التقدّم بطلب الحصول عليها، تشمل «أن يكون المتقدم مواطناً، وأن يكون مقيماً بصورة مستمرة في الدولة، وأن يكون مستوفياً لشرط مدة الخدمة العامة (ألّا تقل عن سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه، سنتان للحاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير، أربع سنوات للحاصل على شهادة الثانوية العامة فما دون)، مع إمكانية إعفاء من لديه أبناء من شرط مدة الخدمة العامة، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة لذلك.

وأشارت الهيئة، في دليل إرشادي أصدرته أخيراً، إلى أن شروط استحقاق التقدم لمنحة الأرض السكنية تتضمن كذلك ألّا يكون المتقدّم قد استفاد هو أو زوجته من أية منافع للمنح السكنية من أي جهة حكومية، سواء كانت اتحادية أو محلية (باستثناء تلك المكتسبة بالمنحة التي حصلت عليها الزوجة قبل عقد الزواج، على ألا تدخل حصة الوريث في أرض سكنية أو مسكن في عداد المنح المذكورة في هذه الفقرة)، وألّا يكون من ذوي الدخل المحدود، وفي حال كان مقدم الطلب من ذوي الدخل المحدود، يحق له التقدم لمنحة أرض سكنية، شريطة إثبات مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة لبناء الأرض، وأن يكون مقدم الطلب منفرداً، وفي حالة استفادته من منحة مسكن مشترك أو أرض سكنية مشتركة، عليه التعهد عند تقديم الطلب بالتنازل عن حصته المشتركة عند صدور الموافقة على طلبه.

وأوضح الدليل أنه يشترط لتقدم المواطنين من فئة الذكور بطلب الحصول على منحة الأرض السكنية، أن يكون المتقدم أتم 22 سنة ميلادية، وللهيئة أن تستثني الحالات الإنسانية وأصحاب الهمم من شرط العمر، فيما اشترط على المواطنات من فئة «الأرامل» أن تكون الأرملة حاضنة لابن أو أكثر (يستثنى من هذا الشرط الأرملة المسنة أو غير القادرة على الإنجاب وفقاً للتقرير الطبي الصادر من الجهة المختصة)، وألّا تملك أرضاً سكنية أو مسكناً بصفة منحة أو إرث من زوجها المتوفى، وفي حال امتلاكها حصة على الشيوع يتعين أن يكون المسكن غير ملائم، حسب التقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك، منوهاً إلى أحقية الهيئة في النظر للحالات الاجتماعية الإنسانية، وفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.

وحدد الدليل أربعة شروط لاستحقاق «المواطنة غير المتزوجة» لمنحة الأرض السكنية، أولها أن تكون المتقدمة بلغت 35 سنة فأكثر (يستثنى من شرط العمر الحالات الإنسانية وفئة أصحاب الهمم منهن وفق التقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك)، والثاني ألّا يوجد لها عائل ملزم شرعاً، وكذلك ألّا يوجد لديها مسكن ملائم، وأخيراً، أن تكون معيلاً بالسكن لأقاربها حتى الدرجة الثانية وفقاً للإقرار الصادر من الجهة المختصة، فيما اشترط على المواطنة «المطلقة» للتقدم بطلب الحصول على المنحة، أن تكون بلغت 35 سنة ميلادية فأكثر (يستثنى من شرط العمر الحالات الإنسانية وفئة أصحاب الهمم منهن وفق التقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك)، وأن يكون الطلاق بائناً بينونة كبرى، أو مضى على الطلاق ثلاث سنوات إذا لم يكن بائناً بينونة كبرى، وأن تكون حاضنة لابن وأكثر (يستثنى من هذا الشرط المطلقة المسنة أو غير القادرة على الإنجاب وفقاً للتقرير الطبي الصادر من الجهة المختصة)، أن يكون والد الأبناء غير قادر على توفير المسكن.

وأكد الدليل أحقية المواطنة المتزوجة من غير مواطن في التقدم لطلب منحة الأرض السكنية، في حال بلغت 35 سنة ميلادية فأكثر (يستثنى من شرط العمر الحالات الإنسانية وفئة أصحاب الهمم منهن وفق التقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك)، وأن يكون لديها ابنان أو أكثر يقيمون معها (يستثنى من هذا الشرط المسنة أو غير القادرة على الإنجاب وفقاً للتقرير الطبي الصادر من الجهة المختصة)، وأن تثبت إقامتها المستمرة في الدولة مع زوجها وأبنائها، وأن يكون والد الأبناء غير قادر على توفير المسكن.

وفي ما يتعلّق بضوابط الانتفاع من منحة الأرض السكنية، شدّد الدليل على حتمية تعهُّد مقدم الطلب بمباشرة البناء على الأرض السكنية الممنوحة له خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ قرار الحصول على قرض البناء أو تاريخ قرار الموافقة على منحة الأرض السكنية في حال التمويل الذاتي، إلّا إذا تم تمديد مهلة البناء من الجهة المعنية، مشدداً على أنه في حال مخالفة هذا الأمر يتم سحب الأرض السكنية الممنوحة، ويكون للمواطن الحق في التقدم بطلب جديد للحصول على منحة الأرض السكنية بعد مرور سنتين من تاريخ سحب الأرض المخصصة له مسبقاً، إلّا في حال كان عدم مباشرة البناء يعود لأسباب لا يد له فيها وفقاً لتقدير الهيئة.

وبحسب الدليل، يجوز للمواطن تأجير الأرض السكنية المكتسبة بالمنحة والمبنية، وفقاً لإجراءات الجهة المختصة مع سداد الرسوم المقررة، شريطة توافر مسكن بديل ملائم لسكن الأسرة الإماراتية.

4 شروط لإثبات «عجز السكن»

حددت هيئة أبوظبي للإسكان خمسة شروط رئيسة، يمكن من خلالها اعتبار الوالد عاجزاً عن توفير المسكن لأسرته، تشمل: إثبات أنه من ذوي الدخل المحدود، وأن يكون عاجزاً عن الكسب بموجب تقرير طبي صادر من الجهة المختصة، وأن يكون معسراً بموجب حكم قضائي بات ونهائي، وأن يقدم الزوج (غير المواطن) إقراراً وتعهداً بعدم المطالبة أو التقدم بأية منحة إسكانية أخرى في حال حصوله على جنسية الدولة لاحقاً. وأكدت الهيئة أنه يحق لها النظر في الحالات الاجتماعية الإنسانية، وفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر عن الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة.