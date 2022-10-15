بدءاً من نوفمبر.. المواطنون إلى اليابان دون تأشيرة مسبقة

أعلنت سفارة الإمارات في طوكيو، أنه بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل، سيتمكن مواطنو الدولة من حَمَلة جوازات السفر العادية من الدخول لليابان دون تأشيرة مسبقة على ألا تتجاوز مدة كل زيارة 30 يوماً.

ونبهت السفارة إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات واشتراطات الدخول لليابان، التي تشمل الحصول على نتيجة فحص PCR سلبية قبل المغادرة بـ72 ساعة أو شهادة تطعيم باللقاحات المعتمدة لدى اليابان.

وأعلنت اليابان في سبتمبر الماضي عن إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية. يُشار إلى أن عدد الدول التي تسمح للمواطنين بالدخول إليها سواء من دون تأشيرة أو تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت أو لدى الوصول؛ ارتفع إلى 176 دولة من 175 دولة الأسبوع الماضي، وذلك من أصل 198 دولة.