محمد بن راشد: أطلقنا برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والانتاجية
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أطلقنا برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والانتاجية.
,وأضاف سموه قائلاً "البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً . هدفنا نقلة نوعية لأتمتة الصناعة".
أطلقنا برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والانتاجية. البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً . هدفنا نقلة نوعية لأتمتة الصناعة . pic.twitter.com/3W1TMmPLNe— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 12, 2022
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يطلق برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، والذي يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي حتى عام 2031 ويتضمن إطلاق مراكز وطنية للتمكين الصناعي.. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/cVImyAvXHS— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 12, 2022
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