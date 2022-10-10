انطلاق "جيتكس جلوبال 2022" بدورته الـ"42" في دبي

انطلقت اليوم فعاليات "جيتكس جلوبال 2022” في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 5000 شركة عارضة موزعة على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ 2 مليون قدم مربع ويشكل ذلك زيادة استثنائية قدرها 25 في المائة على أساس سنوي.



وتشكل الدورة الثانية والأربعون من "جيتكس 3.0" النسخة الأكثر تأثيراً في تاريخ الحدث كونها تغطي 7 موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي،والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام.



ويعكس الحدث السنوي الذي يستمر خمسة أيام، بحجمه الاستثنائي وتوسعه المستمر، حركة التحول الرقمي الطموحة في دولة الإمارات والمنطقة، على غرار المبادرات الحكومية مثل البرنامج الوطني الإماراتي للمبرمجين، واستراتيجية دبي للميتافيرس، ومبادرة "Next GenFDI " التي ترتقي بالدولة إلى صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.



و يجمع معرض جيتكس 250 كياناً حكومياً تقود المشاريع الرقمية الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهيئات حكومية إماراتية تعمل على تطوير المدن الذكية والمشاريع الرقمية.



و يتضمن إصدار جيتكس 3.0 إطلاق سبع فعاليات تقنية خلال المعرض العالمي وهي "نورث ستاردبي" المخصص للشركات الناشئة، و"الذكاء الاصطناعي في كل شيء"، وقمة "مستقبل البلوكتشين" بالاشتراك مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، و"فينتك سيرج"، و"ماركتنغمينيا"، إضافة إلى إطلاق حدثين جديدين هذا العام تم حجز المساحات فيهما بالكامل، وهما"جلوبال ديف سلام" المخصص للمبرمجين والمطورين العالميين، و"إكس-ف".