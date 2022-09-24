حمدان بن زايد يوجه بسرعة إنجاز المشروعات الحكومية في «الظفرة»

وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتذليل كل الصعوبات التي تواجه إنجاز المشروعات الحكومية والعمل بين كل الجهات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد تحقيقاً للخطط الموضوعة، داعياً سموه إلى سرعة إنجازها.

وكان سموه استقبل في قصر الظنة عدداً من المواطنين ومسؤولي القطاعات الحكومية في منطقة الظفرة.

وأكد سموه أن متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتلبية احتياجاتهم تحظى بتوجيهات واهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مشيداً سموه بجهود التنمية الشاملة والإمكانات التي سخرتها قيادة الدولة لهذا الغرض. ونوه سموه إلى أهمية العمل المستمر نحو استكمال مسيرة النجاحات المتحققة في كل المجالات والقطاعات الخدمية وبما يحافظ على استقرار ونماء ورخاء كل مدن منطقة الظفرة.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على أهم الخدمات والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، داعياً سموه إلى الإسراع في إنجازها وتطويرها.

من جانبهم ثمن المواطنون ومسؤولو القطاعات الحكومية في منطقة الظفرة، اهتمام ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، لكل سبل الاستقرار ومقومات الحياة الكريمة للمواطنين وحرص سموه على التواصل الدائم معهم.

حضر الاستقبال مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أحمد مطر الظاهري، ومستشار رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عيسى حمد بوشهاب، ووكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، ناصر محمد المنصوري، وعدد من المسؤولين.