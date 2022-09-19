رئيس الدولة ونائبه يهنئان حاكم عام اتحاد سانت كيتس بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة صمويل ويموث تابلي سيتون الحاكم العام لاتحاد سانت كيتس ونيفيس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة صمويل ويموث تابلي سيتون.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور تيرينس درو رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس.