حفرة

لاحظ مستخدمون لطريق فرعي يمتد من طريق المدينة الجامعية في الشارقة إلى نادي الشارقة الرياضي، وجود حفرة في الطريق، مشيرين إلى أنها قد تتسبب في إحداث أضرار بالسيارات التي تستخدم هذا الطريق.

تعهد

طلبت إدارة مدرسة خاصة من طلبة المدرسة كتابة تعهد يتضمن 10 بنود، بعدم مخالفة التعليمات الصادرة من المدرسة، وفي حال وجود مخالفة فإن للمدرسة الحق في تطبيق ما تراه مناسباً بحق المخالف.

لافتات

طالب قرّاء المكاتب العقارية في الدولة بإزالة اللافتات التي تعلو المباني السكنية، وتعلن عن وجود شواغر للإيجار مع أرقام الهواتف للتواصل، في حال كانت تلك المباني مملوءة، وذلك لعدم إهدار وقت الباحثين عن وحدات سكنية للإيجار.

إنارة

طالب سكان في منطقة الجداف بدبي، الجهات المعنية بتعزيز نظام الإنارة ليلاً، مشيرين إلى حاجة المنطقة لكشافات أكثر قوة تساعدهم على تحسين مدى الرؤية، خصوصاً مع تزايد أعداد السكان في المنطقة التي تخلو معظم شوارعها من حواجز وسطية.

معلومات

تساءل قرّاء عن مدى أحقية المكاتب العقارية في الطلب من المستأجرين معلومات مفصّلة عن أرقام حساباتهم البنكية وأرقام «سويفت كود» والـ«آي بان»، شرطاً لتوقيع عقود الإيجار، إذ تُعدّ معلومات ذات خصوصية لا ينبغي الإفصاح عنها.

كمامات

لاحظ زوّار مراكز تجارية كبرى أن معظم الزوّار باتوا لا يلتزمون بارتداء الكمامات، متسائلين عن مدى خطورة هذا التصرف، وإمكانية تسببه في نشر فيروس «كورونا».

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



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