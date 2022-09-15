غدا ..انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحياناً مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يكون ملحوظاً على السواحل والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً وتكون قوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41 المد الثاني عند الساعة 05:46 والجزر الأول عند الساعة 10:04 و الجزر الثاني عند الساعة 23:31 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:25 المد الثاني عند الساعة 02:41 والجزر الأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:53 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 33 75 30

دبي 38 32 75 30

الشارقة 39 27 85 25

عجمان 38 30 80 30

أم القيوين 38 29 85 40

رأس الخيمة 37 29 85 25

الفجيرة 38 31 65 20

العين 39 26 85 25

ليوا 41 29 65 20

الرويس 39 33 55 30

السلع 42 29 60 15

دلما 38 34 80 40

طنب الكبرى 36 32 85 45

طنب الصغرى 36 32 85 45

أبو موسى 36 33 80 45 .