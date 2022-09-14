شرطة دبي تلقي القبض على 796 متسولاً في النصف الأول

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إلقاء القبض على 796 متسولاً و1287 بائعاً متجولاً خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن حملتها المُستمرة "التسول مفهوم خاطئ للتراحم" والهادفة إلى تعزيز الوعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره و ضبط المتسولين في الأماكن العامة ممن يحاولون استغلال تعاطف الناس للحصول على مال بطريقة غير قانونية.

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور للإبلاغ عن المتسولين الذين يحالون استعطاف واستجداء أفراد المجتمع عبر مظاهرهم الخادعة وإدعاء الحاجة المادية مبينةً أنه بالإمكان تقديم البلاغات عبر خدمة "عين الشرطة" التي تعتبر إحدى الخدمات التي توفرها شرطة دبي على تطبيقها الذكي وتهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.

ولفتت شرطة دبي إلى أن خدمة " عين الشرطة" هي خدمة تفاعلية تُمكن أفراد المجتمع من التواصل مع شرطة دبي للإبلاغ عن أية تجاوزات من شأنها أن تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون .

وأكدت شرطة دبي أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن العامة المتوقع تواجد المتسولين فيها وذلك للتصدي للظاهرة .