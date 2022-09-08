محمد بن راشد: رحلة التميز الحكومي ممتعة وتأثيراتها ستبقى لأجيال قادمة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن ثقافة التميز ترسخت في العمل الحكومي، وأضحت ممارسة تتطور باستمرار.. فقد قطعت الإمارات ودبي مرحلة مهمة من مسيرة التميز الحكومي على مدى ربع قرن، ومعيار التميز للمرحلة المقبلة هو أن يسابق العمل الحكومي خيال المتعامل مع دوائرنا ومؤسساتنا، وأن يكون عملنا الأسرع والأكفأ والأكثر مرونة في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وقال سموه: «قبل 25 سنة من اليوم بدأنا رحلة التميز الحكومي.. واليوم نجني ثمارها خدمات متقدمة، وتنافسية دولية، وعوائد اقتصادية، وكوادر وطنية لا تقدر بثمن.. 25 عاماً هي المدة التي تطلبها تغيير الثقافة المؤسسية في الإمارة. لم تكن رحلة سهلة وسريعة لكنها كانت رحلة ممتعة وتأثيراتها ستبقى لأجيال قادمة».

وأضاف سموه: «عندما أسسنا برنامج دبي للتميز الحكومي في عام 1997 كان هدفنا أن نصل بأدائنا لمستوى القطاع الخاص، وخلال فترة قصيرة أصبح القطاع الحكومي هو النموذج الذي تتعلم منه القطاعات الأخرى، بل ودول العالم.. فشكراً لكم من ساهم في تحقيق غايتنا، وأذكر الجميع بأن في السباق نحو التميز ليس هناك خط للنهاية».

وتابع سموه: «تحقيق سعادة ورفاهية الإنسان هي أمانة حملناها.. وستبقى التفاصيل الدقيقة المرتبطة برفاهية كل مواطن ومقيم على رأس أولوياتنا.. ولا تردد نحو تحقيق مزيد من التميز والريادة».

كما أكد سموه: «الخدمات المتميزة التي تقدمها الجهات الحكومية على مدى السنوات الماضية، أساس صلب نريد مواصلة البناء عليه، ورفع سقف الريادة في تبني الحلول المبتكرة لتقديم خدمات حكومية تسبق توقعات الناس».

جاء ذلك بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس سموه لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وما مثّله من إنجازات طوال السنوات الماضية تحقيقاً للريادة العالمية لحكومة دبي من خلال التميز والابتكار، وتجسيداً لرسالته الهادفة لتمكين الجهات الحكومية في دبي لتطوير الأداء والنتائج والخدمات، حتى تتمكن من الوصول إلى مستويات رائدة وغير مسبوقة عالمياً في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي عبدالله محمد البسطي، الدور البارز الذي يقوم به برنامج دبي للتميز الحكومي في تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرامية إلى تعزيز فعالية وكفاءة القطاع الحكومي في دبي، والإبقاء على مستوياتها الريادية العالمية.

وقال: «التوجيهات المستمرة والمتابعة الحثيثة لسموه، طورت أداء العمل الحكومي في دبي، ومكنت الجهات الحكومية من الانتقال إلى مستويات جديدة وغير مسبوقة تتنافس في تقديم الأفضل لخدمة الناس، وفق منظومة متكاملة للتميز الحكومي».

وأضاف البسطي أن برنامج دبي للتميز الحكومي وعلى مدار 25 عاماً، أرسى معايير التميز في العمل الحكومي وفق أسس علمية مبتكرة، واضطلع بدور بارز في تعزيز ثقافة الجودة وبناء القدرات للارتقاء بحكومة دبي نحو آفاق ريادية، ودفع مسيرتها في تصدر مؤشرات التنافسية العالمية كافة»، منوهاً بالدور المحوري للبرنامج طوال مسيرته في تحفيز الجهات الحكومية على مضاعفة جهود التطوير والتحسين المستمر، للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، والتي تعد في دبي من الأفضل عالمياً بما يرفع سقف التحديات لتأكيد هذه الريادة، والوصول إلى الرقم واحد في كل القطاعات الحيوية.

ومن جهته، هنأ المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي الدكتور هزاع خلفان النعيمي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيسه لبرنامج التميز الذي أرسى من خلاله مفاهيم وأساليب عمل ريادية غير مسبوقة في العمل الحكومي تضع الفرد محور عمله اليومي.

وقال النعيمي: «عندما نستذكر انطلاق برنامج دبي للتميز الحكومي في عام 1997، تستعرض الذاكرة صور الإنجازات المتلاحقة التي حققها البرنامج عاماً تلو الآخر، وهو ما انعكس بالدرجة الأولى على سعادة المواطنين والمقيمين والزوار من خلال حصولهم على أفضل الخدمات في العالم، وإن هذه المرتبة لم تكن لتحقق لولا ثقة القيادة أولاً ومن ثم جهود فرق العمل في الجهات الحكومية والتي أنجزت ومازالت تنجز وبامتياز»، مؤكداً أن التطورات المتلاحقة التي سجلتها الجهات الحكومية في دبي أسهم فيها المبادرات والمعايير التي أرساها برنامج دبي للتميز الحكومي، والتعاون الوثيق بين البرنامج وشركائه.

نائب رئيس الدولة:

■ قبل 25 سنة من اليوم بدأنا رحلة التميز الحكومي.. واليوم نجني ثمارها خدمات متقدمة، وتنافسية دولية، وعوائد اقتصادية، وكوادر وطنية لا تقدر بثمن.

■ قطعنا مرحلة مهمة من مسيرة التميز الحكومي.. ومعيار التميز للمرحلة المقبلة هو أن يسابق العمل الحكومي خيال المتعامل، وأن يكون الأسرع والأكثر مرونة».

برنامج دبي للتميز الحكومي في أرقام

■ يشارك في برنامج دبي للتميز الحكومي سنوياً 32 جهة حكومية في دبي.

■ البرنامج هو أحد الأعضاء المؤسسين الـ12 للمجلس العالمي للتميز الذي يضم مجموعة أعضاء من خمس قارات.

■ بلغ مؤشر سعادة المتعاملين في العام 2021 86.3%.

■ بلغ مؤشر سعادة الموظفين في العام 2021 88%.

■ بلغ مؤشر ثقة المتعاملين في الخدمات التي تقدمها حكومة دبي 95.9%.

■ رصد مؤشر تميز الأداء الحكومي منذ إطلاقه تحسناً في التقييم المؤسسي بنسبة 20%.

■ منح البرنامج شهادة مقيّم معتمد لـ1500 مقيّم.

■ شارك أكثر من 40 ألف موظف في سلسة من الندوات المعرفية وورش العمل المختلفة التابعة للبرنامج.

■ أهّل البرنامج 1500 موظف من موظفي الجهات الحكومية في دبي، ضمن برنامج تدريب خبراء التميز المعتمدين.