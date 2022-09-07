محمد بن راشد: 25 عاماً المدة التي تطلبها تغيير الثقافة المؤسسية في دبي.. "لم تكن رحلة سهلة وسريعة"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن رحلة التميز الحكومي التي بدأتها دبي قبل 25 عاماً “لم تكن سريعة وسهلة، لكنها كانت ممتعة وتأثيراتها ستبقى لأجيال قادمة.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه الرسمي على شبكة “تويتر”: قبل 25 سنة بدأنا رحلة التميز الحكومي، واليوم نجني ثمارها خدمات متقدمة وتنافسية دولية، وعوائد اقتصادية، وكوادر وطنية لا تقدر بثمن.

وأضاف صاحب السمو: 25 عاماً هي المدة التي تطلبها تغيير الثقافة المؤسسية في دبي.. لم تكن رحلة سهلة وسريعة لكنها كانت ممتعة وتأثيراتها ستبقى لأجيال قادمة.