فلكي عربي يكتشف 12 زخة شهابية جديدة

اعتمد الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) اثنتي عشرة زخة شهابية جديدة اكتشفها مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي وعضو منظمة الشهب الدولية الفلكي محمد شوكت عودة وتمّ إضافتها رسميا على الموقع الرسمي للاتحاد .

وجاء الاكتشاف بعد تحليل نتائج شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي، وتتكون هذه الشبكة من ثلاث محطات موزعة في صحراء أبوظبي، وتقوم يوميا وبشكل آلي بتصوير الشهب التي تظهر في سماء الإمارات. وقد قام "عودة" بتحليل نتائج هذه الأرصاد الممتدة على الفترة منذ تشغيل الشبكة في العام 2017 إلى نهاية العام 2021، والتي شملت 76 ألف و765 شهابا، وتحديد مدار كل منها حول الشمس وعناصرها المداريّة. بعد ذلك تم إعداد برنامج حاسوب لتحليل هذه الشهب ومقارنتها بالزخات الشهابية المعروفة باستخدام طريقة تسمى "معايير المسافة"، ونتيجةً لذلك تم تحديد مجموعات الشهب التي لا تتبع أيّ زخة شهابية معروفة. وعليه فقد تمت مخاطبة الاتحاد الفلكي الدولي والتعريف بالزخات الشهابية الجديدة والشهب التابعة لكل منها، مع ذكر العناصر المدارية إضافة إلى الاسم المقترح للزخة الجديدة، وقد أقرّ الاتحاد الفلكي الدولي جميع الزخات المقترحة وتم تسجيلها ونشرها على موقعه، وفيما يلي تفصيل لكل زخة جديدة:

- الزخة الشهابية الأولى تسمى January lambda-Geminids (JLG)، وتقع في مجموعة التوأمين، وتم رصد 20 شهابا تابعا لها وهي تنشط في شهر يناير.

- الزخة الشهابية الثانية تسمىmu-Arietids (MAR) ، وتقع في مجموعة الحمل، وتم رصد 38 شهابا تابعا لها وهي تنشط في شهر أكتوبر.

- الزخة الشهابية الثالثة تسمى 64-Cetids (SCD)، وتقع في مجموعة قيطس، وتم رصد 18 شهاباً تابعا لها وهي تنشط في شهر أكتوبر.

- الزخة الشهابية الرابعة تسمىrho-Taurids (RTU) ، وتقع في مجموعة الثور، وتم رصد 80 شهابا تابعا لها وهي تنشط في شهر نوفمبر.

- الزخة الشهابية الخامسة تسمى alpha-Fornacids (AFO) ، وتقع في مجموعة الكور، وتم رصد 7 شهب تابعة لها وهي تنشط في شهر يناير.

- الزخة الشهابية السادسة تسمىupsilon-Librids (ULI) ، وتقع في مجموعة الميزان، وتم رصد 12 شهابا تابعا لها وهي تنشط في شهر مايو.

- الزخة الشهابية السابعة تسمىmu-Sagittariids (MSA) ، وتقع في مجموعة القوس، وتم رصد 12 شهابا تابعا لها وهي تنشط في شهر يونيو.

- الزخة الشهابية الثامنة تسمىmu-Cetids (MCD) ، وتقع في مجموعة قيطس، وتم رصد 25 شهابا تابعا لها وهي تنشط في شهر نوفمبر.

- الزخة الشهابية التاسعة تسمىMay delta-Librids (LDM) ، وتقع في مجموعة الميزان، وتم رصد 27 شهابا تابعا لها وهي تنشط في شهر مايو.

- الزخة الشهابية العاشرة تسمىchi-Aurigids (CUA) ، وتقع في مجموعة ممسك الأعنّة، وتم رصد 38 شهابا تابعا لها وهي تنشط في شهر يناير.

- الزخة الشهابية الحادية عشرة تسمى 51-Leonids (FLN)، وتقع في مجموعة الأسد، وتم رصد 29 شهابا تابعا لها وهي تنشط في شهر مارس.

- الزخة الشهابية الثانية عشرة تسمى 53-Draconids (FDR)، وتقع في مجموعة التنين، وتم رصد 19 شهابا تابعا لها وهي تنشط في شهر أغسطس.

يشار إلى أنّ شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك هي جزء من برنامج دولي برعاية وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الذي تشارك فيه 7 شبكات أخرى في الولايات المتحدة وواحدة في كلّ من أوروبا وأستراليا والبرازيل وتشيلي وناميبيا ونيوزلندا وجنوب أفريقيا وتركيا. وشبكة الإمارات هي الوحيدة من الوطن العربي. وقد ساهمت منذ إنشائها في العديد من الاكتشافات التي أعلنها الاتحاد الفلكي الدولي، وشاركت في العديد من الأبحاث التي نشرت في المجلات العلمية المحكّمة. هذا وتحظى الشبكة بدعم مستمرّ من دولة الإمارات، مما يبقيها بمستوى عال من الدقّة والرصانة.