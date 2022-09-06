‎حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام الكويتي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم القنصل العام لدولة الكويت لدى الدولة علي سالم الذايدي، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

و رحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام لدولة الكويت متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة على مختلف الصعد..

وأشاد سموه بعمق الروابط الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين و التي من شأنها تحقيق مزيد من التقدم والرخاء للشعبين.