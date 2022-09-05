«دبي لرعاية النساء» توفر خدمات لـ «ضحايا العنف» بمعايير عالمية

أكدت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، أن المؤسسة تقدم خدمات عدة لإنقاذ ضحايا العنف، تتضمن الدعم النفسي، والاجتماعي، فضلاً عن تمثيل الضحايا أمام المحاكم لنيل حقوقهم القانونية، مؤكدة أن المؤسسة تقدم خدمات متخصصة تتميز بالشمولية، والمهنية، وفق أعلى معايير العمل المهني في العالم، وجميع الخدمات مجاناً دون أي مقابل.

وتفصيلاً، قالت المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة قدمت الدعم والرعاية لمجموعة من النساء من ضحايا العنف، اللواتي تعرضن لمختلف أنواع العنف الجسدي واللفظي والجنسي والمعنوي، وتمت مساعدتهن من خلال توفير الإيواء المؤقت مع كل المستلزمات والاحتياجات اليومية، مثل المأكل والملبس، إضافة إلى توفير الدعم النفسي، والاجتماعي، والصحي.

وتابعت أن المؤسسة، بالتعاون مع المحاكم والنيابات، تمكّنت من مساعدة جميع الحالات في تحصيل حقوقهن القانونية من خلال قنوات عدة، مثل تعيين مستشارين قانونيين لتقديم المشورة القانونية، وتوفير وكلاء قانونيين للترافع عنهن في محاكم الدولة من أجل نيل حقوقهن.

وشرحت المنصوري أن المؤسسة تعمل من خلال خمسة أنواع من الخدمات، تشمل خدمات الإيواء التي تقدم وفق تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لإيواء الضحايا من النساء والأطفال، وتتضمن تقديم الوجبات الغذائية الصحية، ومستلزمات العناية الشخصية، بما فيها الملابس، وخدمات المتابعة الصحية داخل سكن الإيواء والإشراف على تناول الوصفات العلاجية الصادرة من قبل الطبيب المختص، مضيفة أن طاقم الإشراف يتميز بالمهنية في التعامل مع المتعاملين، ويشرف على تقديم مختلف الأنشطة والخدمات الترفيهية لهم بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن الخدمات القانونية التي تقدمها المؤسسة تشمل خدمة الاستشارات القانونية لدعم الحالات وتوجيهها لآلية التواصل مع الجهات القانونية والقضائية في الدولة، وتعريف الحالات بحقوقها القانونية والشرعية، والآليات الصحيحة للسير في الإجراءات القانونية، مثل رفع الدعاوى وفتح البلاغات، فضلاً عن التعاقد مع مكتب محاماة، تستطيع من خلاله الضحايا رفع الدعاوى في المحكمة، وتمثيلهن قانونياً من قبل المحامين للمرافعة ومتابعة القضايا في جنبات المحاكم.

وذكرت أن مركز الاتصال التابع للمؤسسة يختص باستقبال بلاغات واتصالات المتعاملين على الخط الساخن 800111، وتصنيفها وفرزها وفق معايير عدة، وإحالة المتعاملين الخارجيين إلى الجهات المختصة، ويتولى المختصون تقييم المتعاملين وفق نوع الخدمات ونوع العنف الواقع عليهن، وتقييم مؤشر الخطورة ودرجاته، وعمل خطة سلامة وأمان للمتعاملين، ورفع توصيات للمديرين المسؤولين حول الحالات التي تشكل خطورة عالية، من أجل اتخاذ قرار فوري تجاههم.

وتناولت المنصوري الخدمات الاجتماعية التي يقدمها قسم الخدمات الاجتماعية في المؤسسة، المختص بإدارة جميع حالات ضحايا العنف من النساء والأطفال، عبر مديري الحالات الذين يعملون مع عدد من الجهات الطبية والتعليمية والقانونية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، لتحقيق الدعم الاجتماعي للمتعاملين.

وبيّنت أن المختصين الاجتماعيين يتولون تقديم خدمات الإرشاد الاجتماعي الفردي والزواجي والأسري، كما يتولون التدخل الفوري الطارئ لحماية الضحايا من خلال عمل دراسة الحالة الاجتماعية، وتقييم المخاطر التي تتعرض لها الضحايا، وإجراء الزيارات الميدانية لها، والتواصل مع جهات حيوية لتأمين الحماية والدعم للضحايا.

دعم نفسي لضحايا العنف

أفادت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، بأن الخدمات النفسية التي تقدمها المؤسسة تركز على الدعم النفسي لضحايا العنف من النساء والأطفال، الذين يعانون مشكلات نفسية تستدعي التدخل الفوري لأجل حمايتهم، وتأمين استقرارهم النفسي، ورفع جودة التكيف في حياتهم.

وتابعت أن المختصين يقدمون خدمات عدة، منها الإرشاد النفسي الفردي والزواجي والأسري، وجلسات الاسترخاء والعلاج باللعب للأطفال، فضلاً عن توفير مجموعات الدعم النفسي لضحايا العنف المنزلي والاتجار في البشر، وكذلك إجراء دراسة للحالة النفسية عبر الزيارات الميدانية، بهدف تقييم المخاطر والمؤشرات النفسية التي تهدد سلامة المتعاملين.