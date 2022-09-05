«الأرصاد»: طقس صحو على الدولة حتى الخميس

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن الطقس صحو إلى غائم جزئي أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان، وبلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس 22.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) وتم تسجيلها في الساعة 06:00 صباحاً، مشيراً إلى وجود أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً الثلاثاء، صحو بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً آخر الليل في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن الطقس بعد غدٍ الأربعاء، صحو إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يستمر الطقس يوم الخميس المقبل صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن شهر سبتمبر يُعد الشهر الأخير من شهور الصيف، وتبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض، خصوصاً أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً في الـ23 من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وأشار إلى أن شهر سبتمبر يشهد ضعفاً وتراجعاً بسبب تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وتظل الفرصة مهيّأة لتكون السحب الركامية.