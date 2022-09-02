الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي للسودان يتواصل بطائرة رابعة

وصلت إلى مطار الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة رابع طائرات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي تحمل على متنها 30 طنا من مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان.

وكان في استقبال طائرة المساعدات الإماراتية بمطار الخرطوم الدكتور أحمد علي قلم ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان وأعضاء سفارة دولةالإمارات في الخرطوم وفريق الهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي هذه المساعدات في إطار تقديم مد يد العون ودعم الجهود السودانية وقدرات المؤسسات المعنية في احتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن السيول والفيضانات التي تعرضت لها مناطق واسعة في السودان الشقيق.

وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان إنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " تم إرسال الطائرة الرابعة ضمن الجسر الجوي الإماراتي الإغاثي الموجه للشعب السوادني الشقيق للتخفيف من معاناة المتضررين جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.

وأضاف :" تأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية السودان الشقيقة، وتندرج كذلك في إطار سياسة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية الحضارية القائمة مساعدة المجتمعات المتضررة حول العالم عبر مشاريع إغاثية وإنسانية لدعم المجتمعات المحتاجة وتعزيز تنميتها".

من جهته قال محمد سالم الجنيبي رئيس وفد الهلال الأحمر:"إن فرق الهلال الأحمر الإماراتي تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية للوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في محنته والعمل على دعمه حتى يتخطى الظروف الصعبة الراهنة".

وأضاف:"تقف فرق الهلال الأحمر الإماراتي إلى جانب الشعب السوداني الشقيق وتواصل تقديم الدعم للمتضررين جراء السيول والفيضانات والوقوف على احتياجاتهم الأساسية وتقديم المعونات لهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة".

ومن جانبه قال الدكتور قلم:"استقبلنا طائرة المساعدات الإماراتية الرابعة ضمن الجسر الجوي الإغاثي والتي تحمل على متنها 30 طنا من مواد الإيواء والمساعدات المختلفة والتي سيتم توزيعها على المناطق المتضررة في السودان".

وأضاف:"إن العلاقات الإماراتية السودانية راسخة وتاريخية، وتؤكد هذه المساعدات الإغاثية أن السودان في قلب دولة الإمارات الشقيقة السباقة دائما إلى دعم الشعب السوداني في مختلف الظروف والأوقات".