36 ألف موهبة عالمية مسجلة في «منطقة 2071»

شكّلت «منطقة 2071»، منذ التأسيس الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مايو 2017، منصة فريدة للعمل التشاركي والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، لإحداث وتحفيز وتسريع تحولات إيجابية نوعية في مختلف القطاعات الحيوية على مستوى عالمي، بما ينعكس إيجاباً على مجتمعات المستقبل وإنسانه.

وشكلت «منطقة 2071» منشأ 6377 شركة، وأكثر من 36 ألف موهبة فردية فيها، كموقع عالمي بارز على خريطة مراكز اختبار الأفكار الجديدة، وتصميم الحلول المبتكرة، لتصمم مستقبلاً واعداً للبشرية.

وأصبحت المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية مهداً لقصص نجاح ملهمة، ومنصة للمواهب والكفاءات الواعدة التي تتخيل المستقبل، وتصنع ابتكاراته، لتشكل نماذج أولية قابلة للتطوير والتوسع على مستويات عالمية، بعد تسريع عملية تحولها من البعد النظري إلى التطبيق العملي الذي ينعكس أثره الإيجابي على أجيال وحكومات ومؤسسات ومجتمعات المستقبل.

وواصلت المنطقة المستوحاة من مئوية دولة الإمارات 2071، تأسيس وتوسيع الشراكات النوعية القادرة على تطوير الأفكار الإبداعية، وتحويلها إلى مشروعات ملموسة على الأرض، ضمن قطاعات استراتيجية لمستقبل الدولة والعالم.

وتشكل المنطقة التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، والتي تمتد على مساحة 100 ألف قدم مربعة، مساحة مفتوحة للعمل والتعاون والإبداع والابتكار الحر في قلب دبي، محطة لأكثر من 10 آلاف عضو في منظومة بيئة أعمالها العالمية.

وتوفر حزمة ممكّنات متكاملة للمشروعات الابتكارية ومساحة حرّة لإجراء أبحاث نوعية، وتطوير نماذج تجريبية أولية، بالشراكة بين مؤسسات حكومية في دبي، وشركات ومشروعات خاصة، من أجل تصميم مجتمعات المستقبل الذكية.

واستضافت «منطقة 2071» أكثر من 700 فعالية، من ورش عمل وأنشطة تفاعلية ومؤتمرات ومنتديات وملتقيات وجلسات حوارية وافتراضية وهجينة، جذبت أكثر من 20 ألف زائر ومشارك من مختلف أنحاء العالم.

وتوفر المنطقة أكثر من 100 برنامج تخصصي، مثل برنامج الشركات الناشئة العالمي، الذي يعزز موقع دبي وجهة عالمية مفضلة لأصحاب المشروعات الناشئة الواعدة في قطاعات المستقبل، وبرنامج الدول المقيمة، الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يوفر مساحة مشتركة للدول المشاركة للتعاون فيما بينها، انطلاقاً من دولة الإمارات لصناعة فرص واعدة لرواد الأعمال من جنسيات وتخصصات مختلفة للعمل معاً على ابتكارات المستقبل.

وتشتمل على مجموعة من مختبرات تصميم المستقبل في أبرز القطاعات الحيوية، ومن ضمنها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة والبرمجة، والخدمات الحكومية المتطورة، والتنمية المجتمعية، وفرص الاقتصاد الرقمي، والاتصالات، والطيران، والرعاية الصحية المتقدمة، والتعليم، والتنقل الذكي والفضاء وغيرها.

قصص نجاح ملهمة

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل سلسلة فيديوهات تعريفية مصوّرة على منصاتها الإلكترونية عن «منطقة 2071»، توثيقاً لعدد من قصص النجاح الملهمة الفردية والمؤسسية، كحاضنة لإنجازات الشركات والمؤسسات والمشروعات التي تتخذ منها مقراً لها، وتستفيد من المنظومة المتكاملة التي توفرها للتعاون بين الشركات الخاصة والجهات الحكومية والشركات الناشئة والمستثمرين وأصحاب الأفكار المبتكرة، للعمل من دبي على تصميم ابتكارات واتجاهات المستقبل.

حزمة تسهيلات نوعية

توفر «منطقة 2071» حزمة تسهيلات نوعية، مثل مساحات العمل المرنة، وورش التدريب، وتراخيص تأسيس الشركات، وتأشيرات الإقامة، وغيرها من فرص التواصل مع جهات القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل وخيارات الاستثمار الجريء والمغامر.