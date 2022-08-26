قائد القوات البحرية يستقبل قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية في قاعدة أبوظبي البحرية صباح اليوم .. سعادة الفريق بحري براد كوبر قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية.



ورحب اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان في بداية اللقاء بالمسؤول الأمريكي والوفد المرافق له .. مشيداً بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية .

و جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها بما يكفل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.