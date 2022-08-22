«الأرصاد»: طقس صحو مع تكوّن السحب الركامية حتى الخميس

شهدت الدولة، أمس، أمطاراً مختلفة الشدة على بعض المناطق، فيما أفاد المركز الوطني للأرصاد بوجود امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس بشكل عام صحو إلى غائم جزئياً، ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

ودعا المركز إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه، مشيراً إلى أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس بلغت 24.9 درجة مئوية في رأس غناضة (أبوظبي) الساعة 4:30، وفي الفرفار (الفجيرة) الساعة 7:45.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً مع السحب، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس، غداً، صحو إلى غائم جزئياً، ومغبر أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً مع السحب، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن من المتوقع أن يكون الطقس بعد غد صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية جنوباً، قد تكون ممطرة بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس الخميس صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً على بعض المناطق، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية جنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

• «الأرصاد» دعا إلى ضرورة توخي الحذر والحيطة أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية.