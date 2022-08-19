سلطان النيادي يظهر على سطح مركبة مدرعة مع زملائه

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صورة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مع مجموعة من زملائه، فوق سطح مركبة مدرعة.

وأفاد المركز في تغريدة على "تويتر"، اليوم، بأن "المركبة التي يقف على سطحها رائد الفضاء سلطان النيادي مع زملائه من طاقم Crew-6 هي مركبة مدرعة يتم استخدامها لمغادرة منصة الإطلاق في حالات الطوارئ.

وهذه المركبة مجهزة لتحمي الطاقم من المواد الكيميائية، والشظايا التي قد تنتج عن أي حادث".

وأُعلن،أخيراً، عن اختيار النيادي، للمشاركة في أول مهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، و«سبيس إكس Crew-6»، التي ستنطلق في ربيع عام 2023، ليكون النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد لمدة 6 أشهر، في محطة الفضاء الدولية.

وقال النيادي: «تشرفت باختياري لخوض أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب».

وتابع عبر «تويتر»: «شكرًا لقيادتنا الرشيدة على الثقة التي أولتني إياها.. شكرًا لزملائي في فريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء على دعمهم.. رفع علم الوطن في الفضاء أمانة غالية.. وبإذن الله أنا على أتم الاستعداد لحملها، ولإنجاز هذه المهمة».