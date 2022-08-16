«الشارقة الخيرية» تعتمد مساعدات نقدية للمتضررين من الأمطار

كشفت لجنة متضرري الأمطار، التابعة لجمعية الشارقة الخيرية، خلال اجتماعها برئاسة عضو مجلس الإدارة، الدكتور يعقوب السعدي، عن حزمة القرارات التي تم اعتمادها بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من عمليات حصر المتضررين من الأمطار، وذلك ضمن مساعيها لاحتواء المتأثرين بالمنخفض الجوي الذي تعرض له سكان المنطقة الشرقية في الذيد وخورفكان وبعض مناطق سكان إمارة الفجيرة.

وأفاد رئيس قطاع الفروع مدير إدارة الجمعية في كلباء عضو لجنة حصر متضرري الأمطار، ناصر مسعود بلال، بأن الاجتماع تداول الحالات التي زارت لجان البحث منازلهم، وتحديد نسبة الأضرار التي لحقت بهم، إذ بلغ العدد نحو 100 أسرة من المتضررين، بكلفة إجمالية بلغت 569 ألف درهم.

وتابع أن «اللجنة أقرت توزيع مساعدات الصيانة والأجهزة المنزلية في صورة نقدية بحسب احتياجات كل أسرة، وبمبالغ تراوح بين 3000 و25 ألف درهم للأسرة الواحدة، حسب حجم الأضرار التي تم رصدها من قبل لجان البحث الميدانية».

وأكد أن «اللجنة تواصل عملها بالتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية، وإدارة الإسكان الطارئ، للانتهاء من دراسة أوضاع الأسر المتضررة كافة، حيث تواصل الجمعية مساعيها لضمان الاستقرار المعيشي لهم، إلى جانب الحرص على إغاثة الملهوفين والعمل على دعمهم بما يضمن لهم الحياة الكريمة».

• 100 أسرة تضررت من المنخفض الجوي.