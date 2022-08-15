شراكة بين "متحف المستقبل" و"كهرباء دبي" لتقديم أحدث حلول التنمية المستدامة

أبرم متحف المستقبل شراكة استراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" لتقديم التجارب والتقنيات المتميزة في مجال استدامة البيئة والطاقة المتجددة والنظم التي تبتكرها وتطورها وتستخدمها الهيئة في دبي كمدينة عالمية للمستقبل تتوافر فيها مقومات جودة الحياة وفق أفضل المعايير العالمية.

وأعلن الجانبان عن شراكتهما في "معرض المستقبل اليوم" الذي يجمع في متحف المستقبل عناصر العرض الذكي والتفاعلي ما يدعو للنظر إلى ما هو أبعد من الحاضر، ويسلط الضوء على الأفكار والحلول الإبداعية من مختلف أنحاء العالم لتطوير خيارات استدامة الطاقة والحفاظ على البيئة للمستقبل. ويمتد المعرض على مساحة 900 متر مربع.

وتأتي الشراكة في إطار حرص متحف المستقبل على تقديم مجموعة حصرية من النماذج النوعية والابتكارات المميزة وتطبيقات التكنولوجيا المتطورة القادرة على إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء مجتمعات حضرية مستدامة منخفضة الكربون، إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة في مجال الاقتصاد الأخضر.

وتضاف هذه الابتكارات والأفكار إلى ما يقدمه معرض "المستقبل اليوم" في المتحف من مواضيع مثل: الفضاء، والاستدامة، والصحة، والمدن، والتكنولوجيا، تحقيقاً لهدف إلهام الزوار وتشجيعهم على استشراف المستقبل وتخيله وتصميمه.

واكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على تعزيز الشراكات الوطنية والعالمية للمساهمة في استشراف وصنع المستقبل، انسجاماً مع مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، لجعل الإمارات عاصمة عالمية للمستقبل، ومبادرة دبي 10X ، لجعل دبي تتقدم 10 سنوات على المدن العالمية الرائدة.

ولفت إلى أن الهيئة دعمت متحف المستقبل، وأسهمت من خلال بناء محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تغذي المتحف بالطاقة النظيفة، في جعله أول متحف في منطقة الشرق الأوسط يتقدم للحصول على الاعتماد البلاتيني للريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة (لييد)، وهو أعلى تصنيف للمباني الخضراء في العالم، مؤكدا على استثمار أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتوفير حلول مستقبلية مبتكرة، وخدمات متطورة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، والارتقاء بجودة الحياة في دبي وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة."

من جهته أعرب سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عن ثقته بالنتائج النوعية لشراكة الهيئة مع متحف المستقبل خاصة في مجال تزويد مدن ومجتمعات المستقبل بالطاقة والمياه بشكل مستدام، لافتاً إلى أن هذه الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية المتحف وتعزيز مكانة دبي الرائدة كمختبر عالمي لتقنيات وأفكار المستقبل الواعدة.

وأشار إلى أن معرض "المستقبل اليوم" يمثل بيئة علمية مجهزة بأفضل الوسائل والأدوات لتحفيز الأشخاص على الابتكار وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المدن الذكية المستقبلية، حيث تركز كافة الاختراعات والتجارب التي تسابق الزمن على مستقبل قطاع الروبوتات والتكنولوجيا وتأثيرها على حياة الإنسان، كما يوفر المتحف لرواده تجربة تفاعلية فريدة من نوعها تمكّنهم من إلقاء نظرة ثاقبة على مستقبل هذا القطاع، إذ يضم المتحف مختبرات ومعارض للابتكار في العديد من المجالات، بما في ذلك الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل."