أجهزة

اشتكت قارئة تتعامل مع مصرف أبوظبي الإسلامي في مدينة خورفكان، من الوقوف في طابور طويل أمام جهاز إيداع النقود، بسبب قلة أجهزة السحب والإيداع، مطالبة بزيادة أعدادها، وإعادة فتح القسم الخاص بالنساء.

انشغال

كاد سائق أن يتسبب في حادث مروري بسبب انشغاله بهاتفه المتحرك، إذ انحرف إلى المسار الموازي يساراً، ولولا انتباه سائق المركبة المجاورة لوقع حادث قوي. ودعا قرّاء إلى تكثيف المراقبة على هذا النوع من المخالفات المتكرّرة والشائعة.

مخيّم

أبدى آباء استحسانهم للمخيّم الصيفي، الذي نظمته «خدمة الأمين»، على مدار ثلاثة أسابيع، نظراً إلى اشتماله على فعاليات ثرية ومتنوّعة، معربين عن أملهم في تنظيمه مجدداً خلال الشتاء.

محطة

تعتزم «أدنوك للتوزيع» افتتاح محطة تعبئة جديدة للوقود في منطقة السلمة بإمارة أم القيوين لخدمة سكان المنطقة، ما قد يخفف الازدحام على المحطة القديمة في «الرملة»، التي تُعدّ من أقدم المحطات في الإمارة.

استبدال

رفض متجر مشهور في عجمان استبدال حذاء تعرّض للتلف بعد يومين من شرائه، بدعوى أنه مستخدم، على الرغم من اعتماده سياسة الاستبدال خلال أسبوع من تاريخ الشراء.

مخالفة

فوجئ شخص بتسجيل مخالفة عليه من إحدى البلديات بقيمة 600 درهم، من دون أن يتلقى رسالة توضح طبيعة المخالفة، لكنه اضطر إلى سداد قيمتها لحاجته إلى تجديد ملكية سيارته.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



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