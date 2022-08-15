هيئة تنمية المجتمع تصرف مساعدات مالية إضافية لـ 1101 من القُصّر

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وضمن أولويات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن صرف مبالغ إضافية لنحو 1101 من القُصّر المسجلين لدى الهيئة من ذوي الدخلين المنخفض والمتوسط، وذلك بهدف توفير سبل الدعم اللازمة قبل بداية العام الدراسي الجديد لتيسير استكمال احتياجاتهم، على أن تصرف المساعدة لتغطية المستحقين كافة من الفئة المستهدفة مع نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأكد مدير عام الهيئة، أحمد عبدالكريم جلفار، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجهود اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تعكسان حرص القيادة الحكيمة على توفير كل سبل الدعم، لاسيما للفئات من ذوي الدخلين المتوسط والمنخفض.

وقال إن «توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تأتي تزامناً مع بداية العام الدراسي لتتيح دعماً إضافياً لأبنائنا من فئة القُصّر، لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الإماراتية».

وأضاف جلفار أن الهيئة ستواصل دراسة احتياجات القُصّر، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها، لاتخاذ إجراءات مناسبة تضمن لهم العيش الكريم ضمن أفضل الظروف، وليتمكنوا من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم التي يتطلعون إليها.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمدت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة كبيرة من القرارات الداعمة للمواطنين في إمارة دبي، على الأصعدة شتى، خلال الفترة الماضية.

وتضمنت قرارات اللجنة تخصيص الأراضي السكنية، وزيادة قيمة المنافع المالية المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً من مواطني الإمارة، بنسبة 58% مقارنة بعام 2021، لتصل إلى نحو 438 مليون درهم توزّع على المنتفعين المسجلين لدى الهيئة والحالات الجديدة.

كما اعتمدت اللجنة أخيراً، ضمن الحزمة الأولى من برامجها ومبادراتها، منفعةً مالية جديدة بقيمة 44 مليون درهم تصرف لأصحاب الهمم من مواطني إمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين كافة، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم.

وتمحورت جهود اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين حول توفير كل سبل الدعم للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية عبر استراتيجية عمل محددة تضمن تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا الملف على النحو الأمثل.

• المساعدات ستصرف للمستفيدين مع نهاية شهر أغسطس الجاري.



• الخطوة تأتي ضمن أولويات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.