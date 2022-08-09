عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي ستانلي كاكوبو وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية زامبيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ستانلي كاكوبو ..مؤكداً الحرص على تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وزامبيا في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أشاد معالي ستانلي كاكوبو بنمو وتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والحرص على فتح آفاق أرحب للتعاون في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد معاليه بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها البارزة لدفع مسارات التنمية المستدامة في المجتمعات.