مستجدات صرف علاوات بدل التضخم لبرنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل حتى الآن

أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن مستجدات صرف علاوات بدل التضخم ضمن "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" على مستوى الدولة، الذي يتضمن ثلاثة أنواع من العلاوات هي: علاوة الوقود، وعلاوة دعم المواد الغذائية، وعلاوة الكهرباء والمياه. وقد وصل عدد المستفيدين منها حتى الآن إلى 47,300 أسرة على مستوى الدولة.

وتأتي هذه العلاوات انطلاقاً من حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود، من خلال تقديم الدعم المناسب لهم.

وبدأت الوزارة منذ منتصف يوليو الماضي، اعتماد صرف علاوة الوقود للمستحقين من ذوي الدخل المحدود، فيما بدأت في صرف علاوة دعم المواد الغذائية اعتباراً من 5 أغسطس الجاري، تليها علاوة الكهرباء والمياه، والتي سيستفيد منها تلقائياً ذوو الدخل المحدود على مستوى الدولة، المستحقون لعلاوات التضخم.

علاوة دعم الوقود

وقد بادرت الوزارة بصرف علاوة دعم الوقود، منذ منتصف الشهر الماضي "يوليو 2022"، والتي تأتي من منطلق حرص الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وفي إطار تقديم الدعم اللازم لمحدودي الدخل، للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالمياً.

الجدير ذكره أن تحديد قيمة علاوة الوقود الشهرية مرتبط بالحالة الاجتماعية لكل أسرة مستحقة، وهذه القيمة متغيرة وفق السعر السائد للوقود، ويتم الاستفادة منها من خلال إبراز بطاقة الهوية الإماراتية في إحدى محطات أدنوك للتوزيع على مستوى الدولة، حيث يمكن الاستفادة من قيمة العلاوة المستحقة على مدار الشهر.

علاوة دعم المواد الغذائية

ويتم صرف علاوة دعم المواد الغذائية حسب نسب تضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية، وترتبط قيمة الدعم بتغير نسب التضخم للمواد الغذائية الأساسية، سعياً لتوفير حياة كريمة لجميع أفراد الأسرة، ويتم دعم الأسرة من خلال إنشاء حساب واحد لكل أسرة. ويتم صرف هذه العلاوة وفقاً للحالة الاجتماعية لكل أسرة.

وأكدت الوزارة أن جميع المستفيدين من علاوات بدل التضخم المسجلين في "علاوة الوقود"، قد تم تسجيلهم تلقائياً في "علاوة المواد الغذائية"، ويتم إرسال رسائل نصية لهم تؤكد تسجيلهم من خلال إنشاء حساب مربوط ببطاقة الهوية الإماراتية، ويمكنهم الاستفادة من قيمة العلاوة المستحقة على مدار الشهر، وذلك من خلال زيارة أحد منافذ شركة اللولو هايبرماركت التي يبلغ عددها ما يقارب 100 منفذ في مختلف مناطق وإمارات الدولة. وإبراز بطاقة الهوية الإماراتية عند عملية الدفع.

علاوة دعم الكهرباء والمياه

وتندرج علاوة دعم الكهرباء والمياه ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مختلف الجوانب المعيشية، لاسيما الأساسية منها. وخلال الفترة المقبلة، سيتم تسجيل المستفيدين من علاوات بدل التضخم وبشكل تلقائي للحصول على الدعم الشهري لاستهلاك الكهرباء والمياه.

وأوضحت وزارة تنمية المجتمع أن آلية التقديم لطلب المساعدة الاجتماعية والاستفسارات المتعلقة بالدعم، كلها متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mocd.gov.ae)، والتطبيق الذكي، ويتم التسجيل باستخدام الهوية الرقمية أو الهوية الإماراتية.