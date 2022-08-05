«أكاديمية ربدان» تفوز بـ«أفضل مبادرة مجتمعية»

فازت أكاديمية ربدان بجائزة «أفضل مبادرة مجتمعية» ضمن «جوائز التميز العالمية في الأعمال 2022» التي تنظمها مؤسسة (Awards Intelligence) ومقرها المملكة المتحدة.

وحصلت الأكاديمية على الجائزة تقديراً لجهود فريق إدارة الموارد البشرية في تنفيذ مبادرة «تطوير الخريجين الجدد»، التي تهدف إلى تأهيل الخريجين الإماراتيين الجدد وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للانضمام إلى سوق العمل الأوسع، حيث أسهمت المبادرة في تقديم الدعم اللازم للخريجين وحثهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميّز بما يُحقق النتائج المرجوة بفاعلية.

وتأتي مبادرات الأكاديمية المجتمعية في إطار حرصها على تعزيز التواصل الاجتماعي وتطوير مشروعات ذات تأثير إيجابي في المجتمع الأوسع في المجالات الرئيسة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، لبناء قدرات قيادية وإدارية تُسهم في بناء مستقبل واعد ومثمر. وتعمل أكاديمية ربدان على تنفيذ العديد من المبادرات المُجتمعية تحت إشراف فريق متخصص.