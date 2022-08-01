عمار النعيمي يستقبل القنصل العام السعودي

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم اليوم عبدالله بن منصور عبدالله المطوع قنصل عام المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان خلال اللقاء بالقنصل العام للمملكة العربية السعودية.. متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عمله الجديد بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف الميادين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقة المتينة التي تربط الامارات والمملكة العربية السعودية في العديد من المجالات.

من جانبه أعرب سعادة القنصل العام السعودي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان .. مشيدا بمكانة وعمق العلاقات الثنائية وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.

حضر اللقاء الشيخ حميد بن عمار النعيمي ، وسعادة حمد راشد النعيمي مدير ديوان حاكم عجمان وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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