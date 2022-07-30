سحب ركامية وسقوط أمطار.. تعرف إلى حالة الطقس حتى الأربعاء

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الطقس يشهد امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن حالة الطقس بشكل عام صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً، صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس بعد غد، من المتوقع أن يكون مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يستمر الطقس الثلاثاء مغبر وغائم جزئياً بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ومن المتوقع أن يكون طقس الاربعاء 3 أغسطس مغبر وغائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم /س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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