عطلة رأس السنة الهجرية غرّة محرم

المصدر: دبي - وام

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة، بشأن إجازة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية للعام 1444هـ.

وبحسب التعميم الذي أصدرته الهيئة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء لسنة 2021، بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، فقد تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية في 1 محرم 1444هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

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