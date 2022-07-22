ترك أطفال في المركبات بمفردهم يضع آباءهم تحت طائلة القانون

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ناشدت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة «صيف بأمان» عدم نسيان الأطفال داخل المركبات، خصوصاً في هذه الأجواء الصيفية أو تركهم بمفردهم أثناء التسوق أو لأي سبب آخر، وتعريض حياتهم للخطر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وستتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأوضحت أن ترك الأطفال في المركبات قد يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم للاختناق نتيجة عبث الأطفال بمفتاح السيارة وإغلاقها، ما يؤدي إلى نقص الأوكسجين وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة، أو تحريكها جراء العبث بناقل الحركة ووقوع حادث، أو استغلال ضعاف النفوس وسرقة السيارة.

وذكرت أن حوادث اختناق الأطفال داخل السيارة، وهم بمفردهم يعود إلى إهمال الأسر في المقام الأول، كون الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور، لذا يجب على الآباء والأمهات توفير الحماية للطفل من نفسه ومن الآخرين، مؤكدة أن دور الأسرة حيوي في هذا الإطار.

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