رئيس الدولة يلتقي طلبة الإمارات المبتعثين والأطباء الذين أسهموا في علاج المصابين في فرنسا خلال "جائحة كوفيد -19"

المصدر: باريس - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عددا من طلبة دولة الإمارات الدارسين في الجامعات والمعاهد في الجمهورية الفرنسية..وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى فرنسا.

وتعرف سموه -خلال اللقاء الذي شاركت فيه وزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي - على تخصصات الطلبة وأوضاعهم الأكاديمية وحثهم على تحقيق التفوق والنجاح في مسيرتهم العلمية من أجل الإسهام مع بقية إخوانهم الطلبة في تعزيز مسيرة الوطن ونهضته.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة على أهمية الدور الذي يضطلع به طلبة الإمارات الدارسين في الخارج كونهم سفراء لوطنهم وجسراً للتواصل ونقل الصورة الحضارية لبلدهم إلى الشعوب الآخرى وإبراز ما يتحلى به شعب دولة الإمارات من قيم تسامح وتعايش وتواصل.

وأعرب سموه عن سعادته واعتزازه بلقاء الطلبة والتعرف إليهم والاطمئنان على أحوالهم مؤكداً أن كل طلبة دولة الإمارات سواء خارج الوطن أو داخله هم محل اهتمام قيادة الدولة التي تحرص على توفير مختلف السبل والوسائل التي تساعدهم على الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم في الحصول على المعرفة العلمية والمستويات الدراسية الرفيعة.

من جانبهم أعرب طلبة الإمارات عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معاهدين سموه بأن يكونوا عند حسن ظن قيادة الدولة في تحصيلهم العلمي وصولا إلى أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية لمواصلة مسيرة التقدم في الوطن.. وعبروا عن تقديرهم لما توفره لهم الدولة من خدمات ودعم لمواصلة مسيرتهم بكل جد واجتهاد.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عددا من الأطباء الإماراتيين الذين شاركوا مع زملائهم الفرنسيين في الخطوط الأمامية في علاج المصابين خلال عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية في فرنسا أثناء جائحة "كوفيد -19 ".

وأعرب سموه عن فخره بهذه النخبة المشرفة من أبناء الوطن .. وقال: أنتم خير سفراء لدولة الإمارات وبكم وبأمثالكم نفخر ونعتز.. مثلتم قيمنا الأصيلة وأخلاقنا التي تعلي القيم الإنسانية في التعاون والتضامن خلال مختلف الظروف.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كلا من.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ووزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري ووزيرة دولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش والمستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة زكي أنور نسيبة ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك ومستشار في ديوان الرئاسة محمد مبارك المزروعي وسفيرة الدولة لدى فرنسا هند العتيبة.

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