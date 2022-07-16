لأول مرّة اعتباراً من غدٍ .. نظام جديد لـ"مواقف" و"درب" في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبو ظبي

يبدأ مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، اعتباراً من غدٍ تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، واللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.

ويشمل القرار الجديد، تغيير موعد مجانية رسوم الوقوف في المواقف العامة بإمارة أبوظبي ورسوم نظام "درب" لتصبح في أيام الأحد بدلاً من الجمعة، وكذلك تعديل موعد احتساب رسوم الوقوف في المواقف العامة ورسوم نظام "درب" للتعرفة المرورية بالإمارة لتصبح من يوم الاثنين إلى السبت على أن تكون مجانية في أيام الأحد والعطلات الرسمية.

وأكد مركز النقل المتكامل أن التعديلات الجديدة تأتي تماشياً مع متطلبات قطاع النقل وبما يعزز انسيابية الحركة المرورية في أوقات الذروة خلال أيام الأسبوع، ويسهل تنقلات أفراد المجتمع ويرتقي بمستويات الأمن والسلامة على طرق الإمارة.، كما تنسجم مع القرار رقم (72) لسنة 2022، الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن تعديل أحكام القانون رقم (18) لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، والقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي.

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