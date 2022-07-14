حملة للتعريف بالمنافع التأمينية في قانون المعاشات الاتحادي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس، عن إطلاق حملة النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالمزايا والمنافع التأمينية في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات المعمول به حالياً.

وتأتي الحملة تحت شعار «اكتشف مزاياك»، وتهدف إلى تشجيع الفئات المستفيدة من القانون على الاطلاع على قانون المعاشات.

وتركز على التوعية بالمزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها للمشمولين بالقانون، أو الخدمات التي من الممكن أن تسهم في تحقيق هذه المنافع، وكذلك الحالات التي يتوسع فيها القانون بالشمول التأميني وما يشمله من منافع ومزايا قد يمتد أثرها إلى أبناء الابن وبناته، والتعويضات التي يقرها القانون في حال تعرض المؤمّن عليه لأي من إصابات العمل أو الأمراض المهنية، وغيرها من الشؤون التأمينية التي تصب في هذا الاتجاه.

وتحرص الهيئة، من خلال هذه الحملات، على رفع الوعي التأميني لدى المشمولين بأحكام القانون، بهدف تحفيزهم على الاستفادة من المنافع التي يوفرها على أفضل ما يكون. ويشتمل القانون على الكثير من التفاصيل التي لو تعرف عليها المشمولون بأحكامه لغيرت كثيراً من توجهاتهم نحو التقاعد، وشجعتهم على الاستمرار في العمل لفترات أطول.

وخلال هذه الحملة سيتم تسليط الضوء على التفاصيل الدقيقة في قانون المعاشات، التي يمكن الاستفادة منها، ومشاركة معلوماتها مع الفئات المستهدفة من خلال قنوات الهيئة المختلفة، دعماً لقراراتهم التي تخدم مستقبلهم المهني، وتصب في مصلحة تحسين جودة حياتهم ورفاهيتهم المجتمعية.

وتشمل الفئات المستهدفة من هذه الحملة فئة المؤمن عليهم، والمتقاعدين، والمستحقين، والمشولين بنظام مد الحماية التأمينية.

ودعت الهيئة جميع هذه الفئات إلى متابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الحساب الموحد GPSSAAE على «إنستغرام» و«تويتر» و«فيس بوك» مع أجل الاستفادة من مخرجات هذه الحملة، كما حثتهم على التواصل معها لطرح الأسئلة التي تسهم في إثرائها وتحقيقها للأهداف التي أطلقت من أجلها.

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