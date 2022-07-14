حصة بوحميد : كلمة رئيس الدولة نهج مستدام من أجل مزيد من الرخاء و التنمية

المصدر: دبي - وام

أكدت حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي وجهها، الأربعاء، تعد بمثابة نهج مستدام من أجل مزيد من الرخاء والتنمية على جميع الصعد .

وقالت بوحميد في تصريحات لها إن كلمة سموه كانت جامعة شاملة محكمة حثت شعبنا على بذل المزيد من الجهد و المثابرة و التفاني من أجل مزيد من الإنجازات.

وأصافت أن كلمة سموه كانت مفعمة بالمحبة و الدعوة إلى السلام من أجل البشرية كلها و إلى عالم من التسامح والأخوة بين مختلف الأعراق والإجناس والأديان، مواصلا مسيرة زايد الخير الذي امتدت أياديه البيضاء إلى كل بقاع الأرض.

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