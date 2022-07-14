عهود الرومي: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تدخل مرحلة جديدة من البناء و الازدهار

المصدر: دبي - وام

أكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تدخل مرحلة جديدة ترتكز على التطوير المستمر، وتحقيق مزيد من الازدهار والبناء من خلال المنجزات الحيوية التي تعتمد مضاعفة الجهود وبناء مستقبل مستدام لخير أبنائها والمجتمع عموما، وشعوب المنطقة والعالم.

وقالت الرومي في تصريحات لها إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي وجهها اليوم أكدت على النهج الراسخ لسياسة دولة الإمارات التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، وتابع تمكينها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما ورسمت مسارا استراتيجيا متكاملا هدفه تكثيف الجهود الوطنية، وتحفيزها للبناء بشكل أفضل للمستقبل.

وأضافت أن دولة الإمارات تمكنت على مدى السنوات الماضية من تعزيز تنافسيتها العالمية، ومواصلة العمل والإنجاز، ورسم السياسات الوطنية الشاملة، ودعم السلام العالمي، والحوار الفاعل المتوازن، بالاعتماد على محاور أساسية يشكل فيها الإنسان محورا رئيسيا للوصول إلى الازدهار وتحقيق الأفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.

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