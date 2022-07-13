"النقل المتكامل": 25.3 ألف تصريح لـ"التحويلات المرورية" في أبوظبي خلال عامين

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أن عدد التصاريح الخاصة بالتحويلات المرورية التي تم إصدارها في الإمارة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو الماضي بلغ 6169 تصريحاً، مقارنة مع 5974 تصريحاً تم إصدارها في الفترة المماثلة من العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد التصاريح الصادرة منذ بدء تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في الأول من أكتوبر 2020، إلى 25,311 تصريحاً، أصدرها المركز لإجراء أعمال في حرم الطريق وفقا لأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة وأفضل الممارسات المتبعة في تنفيذ أعمال البنى التحتية، مشيراً إلى أن اللائحة التنظيمية تحتوي على على جميع السياسات والإجراءات والمتطلبات والممارسات المهنية والضوابط والقواعد التنظيمية والشروط اللازم اتباعها عند تنفيذ أعمال البنية التحتية أو الصيانة في حرم الطريق.

وأوضح المركز أن مدينة أبوظبي وضواحيها استحوذت على عدد 18,932 من تلك التصاريح، منذ تطبيق اللائحة التنظيمية في الأول من أكتوبر 2020، أي ما يشكّل 75% من إجمالي التصاريح الصادرة في الإمارة، فيما حلت مدينة العين التي شهدت تطبيق اللائحة في بداية عام 2021 في المرتبة الثانية بعدد 3707 تصاريح، ومن ثم منطقة الظفرة التي استقطبت 2672 تصريحاً منذ بدء تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية فيها يوم 1 أبريل 2021، مؤكداً أن إجمالي التصاريح الصادرة في إمارة أبوظبي قد زاد بنسبة 48% منذ بدء تطبيق اللائحة، مقارنة مع الفترة السابقة لإصدارها.



وذكر المركز أنه يقوم بإصدار تصاريح التحويلات المرورية بعد حصول الجهات المعنية على الموافقات وشهادات عدم الممانعة اللازمة من الجهات المختصة وذات العلاقة بأعمال الطرق والخدمات ضمن حرم الطريق، وذلك طبقاً لـدليل أبوظبي لمناطق العمل في إمارة أبوظبي والإجراءات المتبعة والشروط والأحكام الواجب الالتزام بها، منوهاً إلى أنه يمكن للجهات المعنية التقدم بطلب الحصول على تصاريح التحويلات المرورية ومتابعة الطلبات واستلام التصاريح، من خلال الموقع الالكتروني لمركز النقل المتكامل www.itc.gov.ae.



وأكد مركز النقل المتكامل أن الممارسات والإجراءات والمعايير والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية والالتزام الكبير بها من قبل المقاولين والشركات المنفذة للأعمال، أسهم في تحسين مستويات السلامة المرورية وحافظ على انسيابية الحركة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال، مشيراً إلى أن مؤشر السلامة المرورية، الذي يقيس نسبة التزام العاملين في مواقع التحويلات المرورية باشتراطات السلامة ومتطلبات الدليل الخاص بتلك التحويلات، ارتفع بنهاية مايو الماضي إلى 98%، وهو ما يتجاوز القيمة المستهدفة للمؤشر والبالغة 95%، في حين أرجع المركز ذلك إلى الالتزام الكبير بالممارسات والإجراءات والمعايير المنصوص عليها في اللائحة. وكان المركز قد بدأ عملية قياس مؤشر السلامة المرورية حرصاً منه على ضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق وتنفيذ أحكام وشروط اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية على الوجه الأمثل من قبل جميع المقاولين والشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية في حرم الطرق.



وأعلن المركز أنه أصدر دليل إجراءات تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية وتم نشره في الموقع الالكتروني للمركز، بهدف توضيح الإجراءات ومسؤوليات الجهات المعنية، فيما يعتبر هذا الدليل المرجع الأساسي في توضيح الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ الأعمال ضمن حرم الطريق، حيث يحتوي على جميع السياسات والإجراءات والمتطلبات والممارسات المهنية والضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء القيام بتلك الأعمال بما يضمن تنفيذها بطريقة آمنة وبكفاءة عالية.



وذكر المركز أن فريق المهندسين والمفتشين التابعين له والمعنيين بالرقابة والإشراف على تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية وأعمال البنية التحتية للطرق، قام بعدد 52,274 زيارة ميدانية تفتيشية لمواقع التحويلات المرورية منذ تطبيق اللائحة في 1 أكتوبر 2020 وحتى نهاية شهر مايو 2022، وقد بلغ عدد الزيارات التي نفذها المركز على مواقع العمل في حرم الطريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 13,322 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش، للتأكد من ضمان تنفيذ الأعمال وفق الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة. وتوزعت تلك الزيارات على 9658 زيارة في مدينة أبوظبي وضواحيها، و2187 زيارة في مدينة العين وضواحيها، و1477 زيارة في منطقة الظفرة. وقد أسفرت تلك الزيارات الرقابية عن ضبط وتحرير 285 مخالفة وفق الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، توزعت على 213 مخالفة في مدينة أبوظبي، و38 مخالفة في مدينة العين، و34 مخالفة في منطقة الظفرة. وبهذا يكون عدد المخالفات قد انخفض بشكل كبير منذ بداية تطبيق اللائحة في جميع مناطق الامارة، حيث تراجع من 179 مخالفة في الربع الثاني من عام 2021 إلى 132 مخالفة في الربع الأول من عام 2022 أي بانخفاض قدره 36% في عدد المخالفات، وذلك نتيجة التجاوب الإيجابي من المقاولين والشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية في حرم الطريق مع متطلبات وشروط وأحكام اللائحة.

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