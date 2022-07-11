محمد بن زايد يوجّه بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، يستفيد من هذه الحزمة أكثر من 1100 مواطن ومواطنة في الإمارة.

وتشمل حزمة المنافع صرف قروض سكنية وأراضٍ سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

وتأتي الحزمة الثانية لعام 2022 تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وانطلاقاً من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

كما تجسد هذه التوجيهات اهتمام قيادتنا الرشيدة وحرصها الدائم على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم، وضمان رفاه أبناء الوطن وأسرهم، لبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز المساهمة في بناء الوطن وتقدمه.

حزمة المنافع

■ صرف قروض سكنية.

■ أراضٍ سكنية.

■ إعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

1.5

مليار درهم قيمة حزمة المنافع السكنية للمواطنين في أبوظبي.

1100

مواطن ومواطنة عدد المستفيدين من حزمة المنافع في الإمارة.

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