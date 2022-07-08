حمدان بن زايد: المواطن المحور الرئيس لحركة التنمية والتطور في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على متابعة شؤون أبناء الوطن واحتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في جميع أنحاء الدولة.

وأشاد سموه بجهود التنمية الشاملة وخططها والإمكانات التي سخرتها قيادة الدولة الرشيدة لهذا الغرض، مؤكداً اهتمامه وحرصه على التواصل مع المواطنين للتعرف إلى أوضاعهم واحتياجاتهم في شتى أمور الحياة، والعمل على بناء مجتمع متكامل ومتطور من جوانبه كافة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه بقصر النخيل عدداً من مسؤولي القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أهمية العمل المستمر نحو استكمال مسيرة النجاحات المتحققة في مجالات التعليم والإسكان والطرق وتنمية المجتمع، وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى، بما يحافظ على استقرار ونماء ورخاء منطقة الظفرة.

وأشار سموه إلى أن المواطن كان وسيظل المحور الرئيس الذي تقوم عليه حركة التنمية والتطور في الإمارات، وتحقيق المزيد من الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء على أهم الخدمات والمشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، ودعا سموه إلى الإسراع في تنفيذها وتطويرها وتوفير كل أسباب الحياة الكريمة للمواطنين.

كما وجه سموه بتذليل الصعوبات التي تواجه إنجاز المشروعات الحكومية، والعمل بين الجهات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد، تحقيقاً للخطط الحكومية الموضوعة.

حضر اللقاء مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان الدكتور محمد راشد الهاملي، ومدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أحمد مطر الظاهري، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، ومدير إدارة شؤون المواطنين في ديوان ولي عهد أبوظبي سيف علي القبيسي، ووكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة ناصر محمد المنصوري، ومدير مديرية شرطة منطقة الظفرة العقيد حمدان سيف المنصوري، والمدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة حمد خميس المنصوري، ونائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي عيسى سيف المزروعي، ومدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة عبيد خلفان المزروعي وعدد من المسؤولين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news