حريق بمستودعين في دبي.. ولا خسائر بشرية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

نشب حريق بمستودعين في منطقة القوز الصناعية في دبي، اليوم، ونجح قوات الدفاع المدني في السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق، دون خسائر بشرية.

وأفادت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة الواحدة و21 دقيقة، يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة القوز الصناعية (الثالثة)، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء القوز مستجيب أول (جهة الاختصاص)، إلى مكان البلاغ ووصلت إلى الموقع في الساعة الواحدة و27 دقيقة، حققه زمن استجابة للبلاغ ستة دقائق.

وأضافت أنه على الفور باشر رجال الإطفاء عملية إخماد الحريق والعمل على عدم امتداده إلى المستودعات المجاورة، وبعد محاصرة ألسنة اللهب بدأت عمليات السيطرة على الحريق.

وأشارت إلى أنه تم تحريك دعم مركز إطفاء شهداء الإمارات ومركز إطفاء البرشاء، وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء، ومكافحة الحريق بحرفية عالية، وعند الساعة الثانية وتسع دقائق أعطى القائد الميداني إشارة أن الحادث تحت السيطرة الكاملة ولا توجد أي إصابات أو وفيات وتولى عمليات التبريد.

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