«الوزاري للتنمية» يناقش مبادرات تدعم المنظومة الاقتصادية والحكومية

المصدر: أبوظبي - وام

ترأّس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، أمس، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرت خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم المنظومة الاقتصادية والعمل الحكومي، والاستمرار في تطويرها، بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.

واستعرض المجلس خلال جلسته مستجدات تطبيق عدد من السياسات الاقتصادية المتعلقة باستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات المستهدفة، والسياسات المتعلقة بدعم الشباب.

وناقش المجلس عدداً من التشريعات المتعلقة بتنفيذ قانون الشركات التجارية، وتلك المتعلقة بتنظيم وحماية بيانات ومعلومات الطيران، والبيانات المتعلقة بالمنشآت الصناعية، وحوكمة قطاع البريد في الدولة.

وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي، في شأن موضوع «سياسة وزارة العدل، بشأن التوجيه الأسري»، كما اطلع على تقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن السنة المالية 2021.

وناقش المجلس الوزاري للتنمية نتائج الاجتماع 116 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، بشأن مشاورات المادة الرابعة للدولة لعام 2021، كما استعرض مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي عقدت خلال يونيو الماضي، في جمهورية مصر العربية.

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