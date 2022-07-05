حصة بوحميد: هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل يرسخ رؤية قيادة الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل، يرسخ رؤية قيادة دولة الإمارات بأن تكون الإمارات من أفضل الدول تمكيناً للمجتمع بكافة فئاته، ودعم وتوفير أفضل جودة حياة للمواطنين في الدولة.

وقالت : " برنامج الدعم الاجتماعي سيشمل عددا أكبر من الأسر، والهدف ترجمة رؤية قيادتنا بتوفير أفضل جودة حياة للمواطنين في دولة الإمارات ".

وأشارت إلى أن البرنامج يعد خطوة محورية مهمة في قطاع العمل الاجتماعي تؤكد عزم دولة الإمارات على مواصلة إطلاق المبادرات الحكومية الكبرى بهدف تعزيز جودة حياة أبناء الوطن لاسيما بين الفئات محدودة الدخل.

وأكدت أن وزارة تنمية المجتمع بدأت فوراً تنفيذ توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة كي يتم تقديم الدعم للمستحقين في كافة أرجاء الدولة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وأضافت أن وزارة تنمية المجتمع ستبدأ استقبال طلبات علاوات بدل التضخم ابتداء من اليوم الثلاثاء لمن تنطبق عليهم الشروط وسيتم بدء تنفيذ برنامج المساعدات الاجتماعية الجديد خلال شهر سبتمبر القادم.

- 3 برامج رئيسية ضمن الدعم الاجتماعي ..

وتفصيلاً، أوضحت وزارة تنمية المجتمع أن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل في الدولة تصل قيمته الإجمالية إلى 28 مليار درهم، حيث رُفعت قيمة الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم سنوياً.

ويتم تغطية برنامج الدعم بالكامل من خلال وزارة تنمية المجتمع، فيما يضم البرنامج 3 محاور أساسية لدعم الأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، تشمل مخصصات جديدة للدعم، وعلاوات تم زيادتها، واستحداث علاوات للتضخم والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود.

- الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية.

أوضحت وزارة تنمية المجتمع أنه سيتم بدء صرف المخصصات في شهر سبتمبر 2022 ، لافتة إلى أن المساعدة الاجتماعية ستكون عبارة عن مبالغ مالية تصرف للمستحقين من ذوي الدخل المحدود بحسب الشروط والأحكام، وأن شروط الاستحقاق تحدد بحسب الحالة الاجتماعية.

و كشفت الوزارة عن أن الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية تضم عددا من الفئات وهي الأسر التي بلغ سن المعيل فيها 25 عاما وما فوق ويعمل ولدى الأسرة دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة ، والمتقاعد الذي يعيل أسرة ودخل الأسرة يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة بموجب الشروط والأحكام ، كما يستحق المساعدة الاجتماعية كبار المواطنين، والعاجز صحياً، وأصحاب الهمم الذين ليس لديهم دخل يفوق قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، وأسر المسجونين، والأيتام، ومجهولي النسب الذين ليس لديهم دخل يفوق قيمة المساعدة المقررة.

وأضافت كما يستحق المساعدة الأرامل ممن لديهن ابن / أبناء من أصحاب الهمم ومجموع دخلهم يقل عن المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والمطلقات ممن لديهن ابن / أبناء من أصحاب الهمم ومجموع دخلهن يقل عن المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والأرامل في فترة العدة ومجموع دخلهن يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، وكل شخص لا يعمل وبلغ من العمر 45 عاماً وليس لديه دخل يفوق قيمة المساعدة.

- قيمة المساعدة الاجتماعية..

وأوضحت الوزارة أنه يتم احتساب قيمة المساعدة الاجتماعية بحسب عدد أفراد الأسرة واستحقاقها للعلاوات وتختلف من أسرة لأخرى بحسب الحالات الاجتماعية، وسيحصل المستفيد الأساسي على مبلغ 5,000 درهم، وتصرف للزوجة علاوة بمبلغ 3,500 درهم، فيما تبلغ علاوة الإبن الأول 2,400 درهم، والابن الثاني والثالث 1,600 درهم، والابن الرابع ومن يليه 800 درهم، وترفع علاوة الأبناء الملتحقين بالدراسة الجامعية إلى 3,200 درهم للطلاب المتفوقين والملتحقين بجامعات محددة.

وتضاف علاوة بدل السكن التي تصل إلى 2,500 درهم بحد أقصى في حال انطبقت شروط العلاوة، وتضاف علاوة الخبرة لرب الأسرة العامل والمتقاعد بمقدار 2,000 درهم على المبلغ الأساسي في كل 10 سنوات حتى يصل المبلغ الأساسي إلى 13,000 درهم شهرياً.

كما يحصل المستفيد الأساسي البالغ من العمر 45 عاماً ولا يعمل على مساعدة اجتماعية مشروطة بقيمة 2,000 درهم وتزيد بمقدار 1,000 درهم كل خمس سنوات لتصل الى 5,000 درهم عند بلوغه سن 60 عاما، وتحصل زوجته على علاوة الزوجة بمبلغ 1,000 درهم حتى تصل الى 3,500 درهم عند بلوغ الزوج سن 60 عاما. كما ويحصل المستفيد الأساسي الباحث عن العمل على مساعدة اجتماعية مؤقتة لمدة 6 شهور بقيمة 5,000 درهم وتنطبق عليه باقي العلاوات المتعلقة بالزوجة والأبناء.

- دعم الكهرباء والماء..

وأشارت وزارة تنمية المجتمع إلى أن المستفيدين من دعم الكهرباء والمياه سيتم من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم تقديم دعم شهري بنسبة 50% لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4,000 كيلو واط، ودعم شهري للمياه بقيمة 50% لاستهلاك المياه الأقل من 26,000 جالون.

وذكرت أنه يمكن التسجيل لطلب دعم الكهرباء والماء من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق5 يوليو، مضيفةً أن المستحقين لهذا الدعم ينطبق على الأسرة التي أحد أفرادها /الزوج أو الزوجة/ أو كلاهما يعمل ومجموع دخلهما أقل من 25,000 درهم شهرياً، ويتم ذلك باحتساب الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية وعائدات الأملاك المؤجرة والدخل من العقارات المستثمرة.

كما يستحق دعم الكهرباء والمياه المتقاعدين ممن لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة وغير متزوجين ولا يعملون ومجموع دخلهم أقل من 25,000 درهم شهرياً، ويجب إبلاغ وزارة تنمية المجتمع عن التغييرات في دخل الأسرة والتغيرات في الحالة الاجتماعية.

- دعم الوقود..

أوضحت الوزارة أن دعم الوقود لبعض فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود سيكون في حال ارتفاع أسعار الوقود عن 2.1 درهم/ لتر، حيث سيتم احتساب مبلغ الدعم بحسب أسعار الوقود الشهرية بحيث تقدم الحكومة الدعم الشهري بنسبة 85% من قيمة الوقود في هذه الحالة، وقد تختلف قيمة الدعم على حسب الحالة. إذ يستحق رب الأسرة الموظف دعم لـ 300 لتر، فيما تحصل الزوجة العاملة على 200 لتر إضافي. ويحصل العائل الموظف من الزوج أو الزوجة على دعم لـ 300 لتر إذا كان أحدهما غير حاصل على الدعم /متقاعد أو لا يعمل/.

إضافة إلى ذلك يحصل المتقاعد من الزوج أو الزوجة على دعم لـ 300 لتر إذا كان لديه أبناء دون سن الـ 21 ولا يعملون وغير متزوجين وأحدهما غير حاصل على الدعم /متقاعد أو لا يعمل/. وسيتم اعتماد طلب دعم الوقود في التطبيق الذكي لشركة أدنوك للتوزيع وسيكون مرتبط برقم الهوية.

ويتم صرف الدعم للأسر ذات الدخل الذي يقل عن 25,000 درهم ولديها أفراد على رأس عملهم، ويستحق الدعم الأسر التي أحد أفرادها /الزوج أو الزوجة/ أو كلاهما يعمل ومجموع دخلهما أقل من 25,000 درهم شهرياً، كما يضم المتقاعدون ممن لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة وغير متزوجين ولا يعملون ومجموع دخلهم أقل من 25,000 درهم شهرياً. ويتم ذلك باحتساب الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية وعائدات الأملاك المؤجرة والدخل من العقارات المستثمرة.

- علاوة المواد الغذائية ..

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم صرف دعم المواد الغذائية بنسبة 75% من نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية. وترتبط قيمة الدعم بتغير نسب التضخم للمواد الغذائية الأساسية، ويزيد الدعم مع زيادة التضخم. وسيتم دعم الأسرة من خلال المستفيد الرئيسي /مقدم الطلب/. ويمكن الاستفادة من علاوة المواد الغذائية عبر منافذ بيع السلع والمواد الغذائية المعتمدة لهذه المبادرة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

ويتم صرف الدعم للأسر ذات الدخل الذي يقل عن 25,000 درهم ولديها أفراد على رأس عملهم، ويستحق الدعم الأسر التي أحد أفرادها /الزوج او الزوجة/ أو كلاهما يعمل ومجموع دخلهما أقل من 25,000 درهم شهرياً، كما يضم المتقاعدون ممن لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة وغير متزوجين ولا يعملون ومجموع دخلهم أقل من 25,000 درهم شهرياً. ويتم ذلك باحتساب الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية وعائدات الأملاك المؤجرة والدخل من العقارات المستثمرة.

- آلية التقدم للدعم والمساعدات..

أشارت وزارة تنمية المجتمع إلى أن آلية التقديم لطلب المساعدة الاجتماعية والاستفسارات المتعلقة بالدعم سيتم من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لوزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae ، والتسجيل باستخدام الهوية الرقمية أو التسجيل بالهوية الإماراتية.

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