خليفة بن محمد آل نهيان : التبرع بالدم واجب إنساني

المصدر: أبوظبي - وام

قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان،الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات ، إن التبرع بالدم أحد الواجبات الإنسانية لإنقاذ أرواح الآخرين، فضلاً عن كونه يعزز المخزون الاستراتيجي لوحدات الدم واستخدامها للعلاج وحالات الطوارئ.

وأكد معاليه - على هامش الحفل الذي أقامته "خدمات بنك الدم"، التابعة لدائرة الصحة بأبوظبي لتكريم 46 متبرعاً دائماً بالدم و20 جهة داعمة لخدمات البنك - الأهمية الحيوية لدور المتبرعين في تعزيز الصور المجتمعية والتطوعية وكذلك الجهات الداعمة في إثراء العلاقة التكافلية.

وقام معاليه خلال الحفل الذي أُقيم تحت رعايته وحضره معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي بتكريم المتبرعين بالدم والجهات الداعمة مثمناً إسهامات المتبرعين بشكل منتظم في تحسين حياة المرضى والمصابين وأشاد بتلك الجهات ودورها في توفير الإمدادات الصحية الداعمة والآمنة ما يسهم في تعزيز صحة وسلامة المجتمع.

وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بأهمية الدور الذي تقوم به دائرة الصحة بأبوظبي، والمؤسسات التابعة لها، في حشد العمل الوطني، ودعم المبادرات الإنسانية والأعمال التطوعية، وإذكاء الوعي بالتبرع بالدم، وفق أفضل الممارسات العالمية.

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