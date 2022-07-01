جمعية الصيادين في أم القيوين تقدم 6 خدمات مقابل 2.87 درهم يومياً

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

أعلنت جمعية الصيادين بأم القيوين تقديم ستة خدمات أساسية للصيادين مقابل رسوم رمزية بقيمة 2.87 درهم يومياً، على أصحاب اللنشات في ميناء مرسى الميدان.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين، جاسم حميد غانم آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن رسوم الخدمات على أصحاب اللنشات في ميناء مرسى الميدان، البالغ عددها 22 لنشاً، جاءت إثر تقديم الجمعية ست خدمات للصيادين في ميناء مرسى الميدان، منها تركيب كاميرات المراقبة وتقديم خدمات نظافة، وتوفير الحراسة على البوابات لتسهيل دخول أصحاب اللنشات ومعداتهم للميناء، والمحافظة على ممتلكاتهم في الميناء، وتوفير مواقف للطرادات واللنشات في الميناء.

وأوضح أن الخدمة المقدمة تشمل توفير 25 موقفاً لسيارات الصيادين أصحاب اللنشات، وتنفيذ أرصفة أمام المراسي لتسهيل عملية نقل الأسماك من اللنشات إلى سيارات الصيادين، ونقل معدات الصيادين من السيارات إلى اللنشات. وأشار إلى أن الجمعية تجري صيانة شاملاً للمواقف والخدمات في الميناء بقيمة 20 ألف درهم، كما قامت بتوسعة البوابة الرئيسة للميناء وتركيب كاميرات لرصد جميع مرتادي الميناء لتحديد الأشخاص الذي يدخلون ويخرجون للحفاظ على أمن الميناء وممتلكات الصيادين، ولتحسين خدمات الصيادين وتطوير منظومة المراقبة التي ستكلف الجمعية أكثر من 50 ألف درهم، إضافة إلى تطوير شبكة الكهرباء في الميناء.

وأوضح أنه تم إرسال خطابات إلى أصحاب اللنشات لإخطارهم بموعد سداد الرسوم، وفي حال لم يتم دفع الرسوم من سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق غير الملتزمين، متابعاً أن رسوم الخدمات تأتي بعد مرور عامين على عدم دفع أصحاب اللنشات أي رسوم مقابل الخدمات التي يتلقونها في ميناء مرسى الميدان، موضحاً أن الرسوم على أصحاب اللنشات يأتي من باب المساواة في الرسوم على جميع مستخدمي الميناء.

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