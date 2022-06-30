"بلدية عجمان" تطلق مبادرة لتشجيع ربات البيوت على التخلص السليم من زيوت الطبخ

المصدر: مينا غالي- عجمان

نظمت إدارة البيئة وتنميتها بدائرة البلدية في عجمان، بالتعاون مع شركة بيئة، مبادرة التخلص السليم من الزيت القديم، لوضع ماكينة جمع الزيوت المتنقلة ضمن حرم الجمعية والتي ستبقى لمدة ٣ شهور.

يأتي ذلك بهدف تشجيع ربات البيوت على التخلص السليم من زيوت الطبخ المستخدمة وعدم التخلص منها في مجاري الصرف الصحي لما تشكله من مخاطر على البيئة والانسدادات بمجاري الصرف الصحي.

وتهدف المبادرة لدعم الاستدامة البيئية من خلال تحويل زيت الطهي لديزل حيوي واستخدامه في مركبات شركة بيئة، علماً أن المبادرة ستستمر لتُنفذ في مواقع أخرى مستقبلاً.

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