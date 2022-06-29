"نقل عجمان" تفوز بجائزة أفضل برنامج قطع تذاكر ذكي عالمياً

المصدر: مينا غالي- عجمان

فازت هيئة النقل في عجمان بجائزة أفضل برنامج قطع تذاكر ذكي في العالم، وذلك ضمن فعاليات المعرض العالمي لحلول تذاكر التنقل والذي أقيم في لندن – المملكة المتحدة، ويعد من أبرز الأحداث عالمياً في مجال التنقل و الذي يجمع العالم اجمع لعرض ابرز الحلول الذكية للتنقل ، حيث ضم 71 دولة في اكثر من 80 جناح .

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، المهندس سامي علي الجلاف، أن هذا الفوز يترجم توجهات ودعم قيادتنا الرشيدة في ترسيخ ثقافة التنافس والتميز على كافة المستويات المحلية والعالمية.

وأضاف أن حصول الهيئة على المركز الأول عالمياً أسهم في تعزيز تنافسية إمارة عجمان وريادتها عالمياً، حيث أصبحت نموذجاً يحتذى به في التميز العالمي في قطاع النقل.

وبيّن أن هذا الفوز ساهم في إبراز أفضل ممارسات الهيئة في مجال النقل والتنقل كرائدة عالمياً تفوق أرقى المعايير والممارسات في العالم ضمن منظومة نقل مستدامة متطورة.

وتضمنت مشاركة الهيئة في المعرض بمنظومة مسار، والتي تعد من النظم الذكية التي توظفها الهيئة لخدمة مستخدمي حافلات النقل العام وخدمات التنقل الأخرى مثل النقل البحري (عبرة)، حيث تعمل كوسيلة بديلة للدفع النقدي، وتمكن المستخدمين من إعادة شحن بطاقات مسار عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني أو تطبيق مسار الذكي، أو عبر موقع الهيئة الإلكتروني، ويمكن الحصول على بطاقة مسار من محطة المصلى أو من سائقي حافلات النقل العام مباشرة.

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