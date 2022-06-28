9 يوليو أول أيام عيد الأضحى.. فلكياً

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن مركز الفلك الدولي أن معظم الدول الإسلامية، بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء، في الأول من يونيو، بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر وبلاد الشام وبلاد المغرب، وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 29 يونيو.

وفي ذلك اليوم تكون رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال إفريقيا.

وعليه، فمن المتوقع أن يكون الخميس 30 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون الجمعة الثامن من يوليو وقفة عرفة، والسبت التاسع من يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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