حمدان بن محمد: نبدأ من اليوم مرحلة جديدة من ريادة الخدمات الحكومية في دبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "نبدأ من اليوم مرحلة جديدة من ريادة الخدمات الحكومية في دبي مع إطلاق مبادرة "شركاء الريادة" التي تجمع فرق النخبة في حكومة دبي ... نستمد هذه المبادرة من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بترسيخ دبي نموذجاً عالمياً رائداً في مجال الخدمات الحكومية".

وأضاف سموه في تغريدة لاحقة "الكفاءة والسرعة متطلب أساسي لنجاح أي فريق حكومي، وهدفنا الارتقاء بالأداء وتعزيز الشراكات ونقل الخبرات بين الجهات الحكومية الأكثر تميّزاً وتسريع تنفيذ برامج التطوير ... وتمنياتنا بالتوفيق لفريق برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إدارة هذه المبادرة".

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