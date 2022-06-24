توجيهات من "الدفاع المدني" لمواجهة الحرائق خلال فصل الصيف

المصدر: مينا غالي- عجمان

استعرضت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، عدداً من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الحريق، والتي أعدتها القيادة العامة للدفاع المدني ضمن مبادرة "ثقافة التعامل مع الحريق"، في إطار جهود الوقاية من الحرائق خلال فصل الصيف.

وتضمنت الإجراءات عدم ترك المطبخ لفترة طويلة من الزمن أثناء طهي الطعام على الموقد، والحرص على توصيل الأجهزة الكهربائية في منفذ كهربائي مستقل، بالإضافة إلى التأكد من بعد الستائر أو أي أقمشة عن موقد النار في المطبخ.

وفي إطار مبادرة "السلامة في الصيف"، وجه الدفاع المدني بتجنب استخدام أسلاك التمديد الإضافية والتأكد دوماً من سلامة الأسلاك الكهربائية وعدم تحميل التوصيلات أكثر من طاقتها، مع الالتزام بوجود طفاية حريق في العمل والمنزل والمركبة، بما يساهم في السيطرة على الحريق والحد من انتشاره.

وكانت قد نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، مبادرة "سلامة المنشأة"، حيث أتمت تنفيذ برنامج توعية 101 معرضاً للسيارات، بهدف تعزيز جودة الحياة في مجتمع إمارة عجمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وتضمنت المبادرة حزمة بأهم الإرشادات والنصائح لأصحاب معارض السيارات من بينها التعريف بطرق الوقاية والسلامة الواجب اتباعها لتفادي وقوع حوادث الحريق في معارض السيارات، وكذلك التعريف بأنواع مسببات حرائق السيارات وطرق التعامل مع الحريق في بداياته باتباع الإرشادات اللازمة في حال وقوعها.

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