استشاري الشارقة يجتاز التدقيق لاستمرارية المواصفة الدولية في "إدارة الجودة آيزو9001:2015"

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

نجح المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في تخطي إجراءات زيارة المتابعة الدورية لشهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2015 بعد اجتياز مرحلة التدقيق التي اختتمت الأسبوع الماضي شملت كافة إدارات وأقسام الأمانة العامة للمجلس وتناولت كافة أعمالها .

واستحق المجلس بعد انتهاء مرحلة التدقيق الخارجي لاستمرارية شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015 ليعزز من دوره في التزام كافة أعماله إجراءات المواصفة الدولية والتأكد من استيفاء جميع شروط ومتطلبات نظام الجودة في مختلف إداراتها لتؤكد الأمانة العامة للمجلس من نهجها في رفع جودة الأعمال والخدمات المقدمة سواء لأعضاء وعضوات المجلس والمجتمع .

ويأتي هذا الاجتياز تواصلا لجهود المجلس في تطبيق أعلى معايير متطلبات المواصفة الدولية وذلك منذ الحصول عليها في عام 2017 وبشكل متواصل في إطار مواصلة المجلس لتفعيل كفاءته البرلمانية في كافة مجال أعماله ومتطلبات المرحلة الماضية والمقبلة .

وأبرزت نتائج التدقيق الخارجي لاستمرارية شهادة المواصلة الدولية لنظام إدارة الجودة التزام كافة إدارات وأقسام الأمانة العامة للمجلس الاستشاري بمتطلبات النظام بما يتوافق مع اشتراطات المواصفة والتأكيد على التزامها بكافة المعايير العالمية في الجودة وحرص كافة الكوادر البشرية على اختلاف أعمالهم على التحسين المستمر في مختلف العمليات وفق مستويات وأليات تقديم الخدمة استناداً إلى مؤشرات الأداء وفق الخطة والأهداف البرلمانية التي خطها المجلس ارتكازا على رؤيته ورسالته وقيمه .

وأكد الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أحمد سعيد الجروان، أن الحصول على استمرارية شهادة المواصلة الدولية لنظام الجودة يعكس التزام المجلس وحرص كافة إداراته وأقسامه من خلال الكوادر البشرية على العمل وفق معايير تلك المواصفة فضلا عن التميز في أداء وتطوير الخدمات والتحسين المستمر في مختلف العمليات البرلمانية والتي تعد جوهر عمل المجلس في تطبيق أرقى المعايير العالمية .

وأثنى الجروان على الأدوار المختلفة التي بذلتها إدارات الأمانة العامة للمجلس في تنفيذ متطلبات المواصفة لضمان تجديدها من خلال المدقق الخارجي مما يترجم لحرص المجلس على تميز أدواره البرلمانية ترجمة للرؤية الحكمية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه _ والتي ترسخ في كافة المهام القائمة على الابداع والجودة وتطبيق ثقافة الجودة في بيئة العمل التداخلية وإطلاع الموظفين على التوجهات الحديثة لتطبيقها في سر أعمالهم مشيدا بجهود إدارة التخطيط الاستراتيجية ومتابعتها مع كافة الموظفين والمدققين الداخليين لتطبيق معايير تلك المواصفة.

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